Якщо у квартирі є бойлер: як зекономити світло

Серед українців дуже популярним виявилося використання бойлера, проте із підвищенням цін на електроенергію виникає питання, як зекономити на його використанні. Експерти дали поради.

Як економити світло з бойлером

В середньому сім'я з трьох осіб використовує до 200 кіловат-годин на місяць, тому питання про економію у зв'язку із підвищенням тарифів стоїть досить гостро.

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Наприклад, якщо ви поки обираєте собі бойлер, зверніть увагу на об'єм. На родину із 2 – 3 осіб оптимальним варіантом буде прилад з ємністю – 50 – 60 літрів. Також клас ефективності має бути А/А+ і вищим.

Щоб економно користуватися бойлером треба:

відрегулювати температуру нагрівання на рівні 55 градусів;

запрограмувати автоматичне вмикання/вимикання бойлера в потрібний час через "розумну" розетку;

за наявності такої розетки та двозонного лічильника за використану від 23:00 до 7:00 електроенергію можна сплачувати вдвічі дешевше;

вчасно чистити і видаляти накип всередині бойлера.

Чи треба вимикати бойлер з розетки

Якщо бойлер в квартирі більш сучасний, то вимикати його з розетки немає сенсу, тому що на нове нагрівання води піде більше електрики ніж на підтримку сталої температури.

Майже вся електроенергія йде на нагрівання нової холодної води. Під час режиму очікування, сучасні водонагрівачі мають хорошу теплоізоляцію, тож тримають температуру дуже добре.

Відповідно і на ніч вимикати прилад не потрібно, тому що зранку все одно доведеться його увімкнути й чекати поки вода нагріється, що призведе до витрати електрики. Економія буде помітна лише в разі, якщо бойлер використовують нерегулярно, наприклад, лише під час перебоїв з гарячим водопостачанням.

З 1 червня тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що теперішній тариф дозволить продовжувати ремонт в енергосистемі.