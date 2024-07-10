За лаштунками відключень: як енергетики вимикають світло та складають графіки

У "Укренерго" пояснили, як організовані черги відключень та хто складає графіки вимкнень електропостачання. Також вони пояснили відмінності між обленерго та "Укренерго".

Як і хто обмежує споживання

Як повідомляється, диспетчерський центр "Укренерго" визначає, скільки черг треба включити одночасно у всіх регіонах, щоб компенсувати дефіцит енергії в системі. Це необхідно для запобігання масштабних аварійних ситуацій, тому центр повинен забезпечити баланс між рівнем споживання та наявною енергією у системі.

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Знаючи обсяг дефіциту, "Укренерго" визначає кількість споживачів, які повинні бути відключені обленерго в кожному регіоні одночасно. Обленерго також встановлює тривалість кожної черги та визначає, коли саме відключати групу споживачів, щоб перейти до наступної черги.

Що таке дефіцит? Дефіцит – це нестача електроенергії в системі, коли рівень споживання значно перевищує обсяг виробленої українськими станціями електроенергії та імпортованої з ЄС. Також зростання споживання електроенергії через літню спеку впливає на дефіцит потужності в системі.

Як зрозуміти, скільки не буде світла

Протягом доби обленерго відповідальні за розподіл навантаження і формування графіків відключень для кожного регіону.Коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень, це означає, що обмеження триває 4 години щодня.

! Інформацію про графік погодинних відключень можна знайти на офіційних сайтах обленерго вашої області та міста Києва.

Якщо застосовуються дві черги, то обмеження триває 8 годин щодня. При трьох чергах обмеження становлять 12 годин на добу, а при чотирьох чергах – перевищують 12 годин.