Енергоатом екстрено під'єднав енергоблок однієї з АЕС

Енергоатом під'єднав енергоблок однієї з АЕС до української енергомережі. Підключення відбулося на 12 днів раніше ніж заплановано.

Що відомо про це підключення

Фахівці Енергоатому змоги під'єднати енергоблок раніше визначеного терміну, завдяки достроковому закінченню ремонту. Зараз триває набір потужності блока.

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Петро Котін Керівник Енергоатому Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду.

Котін зазначив що ремонтна кампанія завершується. Як уточнює керівник Енергоатому, до початку осінньо-зимового сезону будуть готові усі 9 блоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території.

Зверніть увагу! Коли вказаний блок вийде на повну потужність, енергосистема України отримає 1 тисячу мегаватів потужності додатково.