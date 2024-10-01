Що відомо про це підключення

Фахівці Енергоатому змоги під'єднати енергоблок раніше визначеного терміну, завдяки достроковому закінченню ремонту. Зараз триває набір потужності блока.

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Петро Котін Керівник Енергоатому Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду.

Котін зазначив що ремонтна кампанія завершується. Як уточнює керівник Енергоатому, до початку осінньо-зимового сезону будуть готові усі 9 блоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території.

Зверніть увагу! Коли вказаний блок вийде на повну потужність, енергосистема України отримає 1 тисячу мегаватів потужності додатково.