Що відомо про це підключення
Фахівці Енергоатому змоги під'єднати енергоблок раніше визначеного терміну, завдяки достроковому закінченню ремонту. Зараз триває набір потужності блока.
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Енергоатом робить усе, щоб до початку опалювального сезону українські енергоблоки були перезавантажені свіжим ядерним паливом та підготовлені до проходження осінньо-зимового періоду.
Котін зазначив що ремонтна кампанія завершується. Як уточнює керівник Енергоатому, до початку осінньо-зимового сезону будуть готові усі 9 блоків, які знаходяться на підконтрольній Україні території.
Зверніть увагу! Коли вказаний блок вийде на повну потужність, енергосистема України отримає 1 тисячу мегаватів потужності додатково.