Что известно об этом подключении

Специалисты Энергоатома смогли подключить энергоблок раньше положенного срока, благодаря быстрому окончанию ремонта. Сейчас идет набор мощности блока.

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Петр Котин Руководитель Энергоатома Энергоатом делает все, чтобы к началу отопительного сезона украинские энергоблоки были перезагружены свежим ядерным топливом и подготовлены к прохождению осенне-зимнего периода.

Котин отметил что ремонтная кампания завершается. Как уточняет руководитель Энергоатома, к началу осенне-зимнего сезона будут готовы все 9 блоков, которые находятся на подконтрольной Украине территории.

Обратите внимание! Когда указанный блок выйдет на полную мощность, энергосистема Украины получит 1 тысячу мегаватт мощности дополнительно.