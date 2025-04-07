"Ринок сказав своє слово": до чого МЗС Китаю закликало Трампа

Речник китайського зовнішньополичного відомства Го Цзякун прокоментував наслідки введення мит Трампа. За його словами через нові тарифи США відбулося значне падіння на американських ринках.

До чого Китай закликав США

Цзякун назвав торгівельну політику США невиправданою, повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС Китаю.

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Го Цзякун Речник китайського зовнішньополичного відомства Ринок сказав своє слово. Торгівельно-тарифна війна, яку США розпочали проти всього світу, є неспровокованою та невиправданою.

Речник МЗС Китаю також сказав, що США мають припинити робити "неправильні речі". На думку Цзякуна, вирішити усі розбіжності з партнерами американський уряд може, завдяки рівноправним консультаціям.



Яке падіння відбулося на американському ринку 5 квітня / Фото Facebook Го Цзякуна

Нагадаємо! 4 квітня Китай відповів на мита Трампа. За рішенням китайського уряду, тепер тарифи на весь американський імпорт сягнули 34%. Нововведення наберуть чинності з 10 квітня.