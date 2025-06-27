Не тільки субсидії – як українцям менше платити за комуналку

Чимало людей сплачують меншу комуналку завдяки державній допомозі. Однак це не єдиний метод скоротити свої витрати на ЖКП.

Як менше платити за комуналку

Зокрема українці можуть замінити лампи розжарювання на LED, передає 24 Канал.

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Таким чином вдасться знизити витрати на світло. Так родини зможе заощаджувати до 1 000 гривень щороку.

Ще одне спосіб заощадити – знизити температуру бойлера. Багато пристроїв встановлені на саме на 70 градусів за Цельсієм. Однак для комфортного життя достатньо лише 55 градусів. Зокрема це дозволить зекономити ще до одну 1 000 гривень.

Не менше важливу роль грає й побутова техніка. Наприклад, якщо правильна машина чи холодильник мають низький клас енергоефективності, то ці пристрої здатні витрачати вдвічі більше електроенергії, ніж сучасні моделі.

Зверніть увагу! Перехід на економніші пристрої — ще один варіант, як знизити навантаження на сімейний бюджет.