Багато українців втратять право на субсидію: що зміниться у травні

У травні субсидії в Україні перерахують. Однак не всі знову отримають допомогу. Дехто може її втрати.

Нагадуємо, що у 2022 році пільги та субсидії почав виплачувати Пенсійний фонд. Допомогу на сплату комуналки українці можуть отримати на банківські картки чи на "Укрпошті".

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Перерахунок з травня: які зміни чекають українців

що субсидія призначається на той об'єм комунальних послуг, який передбачено нормативами споживання.

З 1 травня чимало громадян отримають автоматичний перерахунок субсидій аж до квітня 2024 року. Однак через те, що кількість субсидіантів значно зменшиться, не всі отримають допомогу.

Як повідомляють у Мінсоцполітики, втратять допомогу:

Українці чиї доходи дозволяють витрачати на комунальні послуги без опалення близько 20% власного доходу. Однак, якщо в опалювальний сезон грошей на оплату комуналки не вистачає, а влітку є така можливість, то на неопалювальний сезон субсидію скасують.

Українці з боргами на комунальні, що згодом зробили покупку на 50 тисяч гривень чи отримали у власність житло.

Крім того, не продовжать субсидію, якщо борг за комунальні становить від 680 гривень, а платежі прострочені більше, як на 3 місяці.

Томуоплачувати комунальні послуги вчасно й у повному обсязі, щоб потім не залишитися без допомоги держави.

До слова, якщо ви та ваша сім'я витрачає менше комунальних послуг, тим самим заощаджуючи, то частину коштів з субсидії можна витратити на власний розсуд.

Чи змінять в Україні механізм виплат для субсидій

Заступник очільника Офісу президента Ростислав Шурма розповів, що в Україні можуть змінити правила виплат. Тобто субсидії можуть перевести на повноцінну монетизацію.

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Це означає, що люди спочатку самостійно оплачують рахунки за спожиті послуги, а згодом держава компенсує частину з них.

Зараз діє принцип, коли субсидія нараховується одразу на рахунки субсидіантів.