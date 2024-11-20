Пенсія для військовослужбовців: як її оформити і які документи треба

Для того, щоб отримати пенсію, військовим потрібно подати заяву та необхідні документи до районного ТЦК та СП за місцем реєстрації. Пенсії військовослужбовців надаються за іншими правилами, ніж пенсії цивільних.

Які документи треба для оформлення пенсії

Існує три типи пенсій: за вислугу років, за інвалідністю та у разі втрати годувальника, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВРУ.

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Перелік документів, що подаються для оформлення пенсії:

заявка;

грошовий атестат (з останнього місця служби);

довідка про розмір додаткових виплат (надбавки, доплати, підвищення) і премії для обчислення пенсії згідно з Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби»;

витяги з наказів про зарахування та виключення зі списків особового складу військової частини;

паспорт;

податковий номер;

витяг про місце реєстрації;

довідка ОК-5 з Пенсійного фонду України;

довідка з банку щодо реквізитів рахунку.

Для пенсії по інвалідності потрібно подати такі додаткові документи:

довідка медико-соціальної експертної комісії;

свідоцтво про хворобу або витяг з ВЛК.

Як нараховується виплата

Заяву та документи для оформлення пенсії слід подати особисто до районного ТЦК та СП за місцем реєстрації.

ТЦК та СП приймають заяву і необхідні документи, а також запитують у військових частинах фінансові та інші потрібні для призначення пенсії документи.

Зауважте! Після цього зібраний пакет документів передається до обласного ТЦК та СП, і вже після обробки справи вона направляється до Пенсійного фонду України.