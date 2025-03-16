16 березня, 11:20
Зміна реквізитів для пенсії: кому потрібно терміново звернутися до ПФУ
Основні тези
- Пенсійний фонд України закликає пенсіонерів оновити реквізити для безперервності виплат.
- Заявку на зміну реквізитів можна подати в сервісному центрі або онлайн через вебпортал ПФУ.
Пенсійний фонд України звернувся до пенсіонерів з важливою заявою, наголосивши на необхідності оновлення реквізитів для безперервності виплат. У разі їх зміни пенсіонери повинні терміново звернутися до відділення ПФУ.
Як не втратити пенсію
Якщо змінюються реквізити банківського рахунку для отримання пенсії, пенсіонери повинні обов’язково звернутися до Пенсійного фонду, інакше виплати – не надійдуть, передає 24 Канал.
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При цьому, заяву можна подати як особисто в сервісний центр Пенсійного фонду, так і онлайн через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, де також можна перевірити пенсійне посвідчення. Для подачі заявки онлайн потрібно:
- 1.Увійдіть на вебпортал, використовуючи кваліфікований електронний підпис (КЕП).
- В розділі "Щодо пенсійного забезпечення" виберіть опцію "Внесення змін до пенсійної справи" та далі – "Заява на зміну виплатних реквізитів (у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання)".
- Заповніть усі пункти заяви та завантажте заздалегідь відскановані документи, серед яких паспорт, реєстраційний номер платника податків та реквізити банківського рахунку.
- Перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть її за допомогою КЕП і натисніть "Відправити до ПФУ". Статус обробки заяви можна перевірити в розділі "Мої звернення".