Зміна реквізитів для пенсії: кому потрібно терміново звернутися до ПФУ

Пенсійний фонд України звернувся до пенсіонерів з важливою заявою, наголосивши на необхідності оновлення реквізитів для безперервності виплат. У разі їх зміни пенсіонери повинні терміново звернутися до відділення ПФУ.

Як не втратити пенсію

Якщо змінюються реквізити банківського рахунку для отримання пенсії, пенсіонери повинні обов’язково звернутися до Пенсійного фонду, інакше виплати – не надійдуть, передає 24 Канал.

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При цьому, заяву можна подати як особисто в сервісний центр Пенсійного фонду, так і онлайн через особистий кабінет на вебпорталі ПФУ, де також можна перевірити пенсійне посвідчення. Для подачі заявки онлайн потрібно: