Як порахувати майбутню пенсію та що для цього потрібно

Будь-хто з українців на різних етапах трудового стажу може розрахувати свою майбутню пенсію. Особливо це актуально для тих, хто ось-ось досягне пенсійного віку.

Що треба знати для розрахунку пенсії

Пенсія обчислюється шляхом множення кількох показників. Це — розмір середньої заробітної платні в Україні, коефіцієнт зарплати застрахованої особи та коефіцієнт трудового стажу.

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Показник середньої заробітної плати — це показник середнього заробітку , з якого сплачено страхові внески за три календарні роки , що передують року звернення за призначенням пенсії.



, з якого сплачено страхові внески , що передують року звернення за призначенням пенсії. Коефіцієнт зарплати застрахованої особи — сума відношень заробітної плати відповідного місяця до середньої заробітної плати по Україні. Місячний коефіцієнт заробітної плати визначається діленням розміру заробітної плати особи в поточному місяці на середню заробітну плату в Україні за цей же місяць.



до середньої по Україні. Місячний коефіцієнт заробітної плати визначається заробітної плати особи на середню заробітну плату в Україні за цей же місяць. Коефіцієнт страхового стажу — загальна кількість місяців трудового стажу, помножена на розрахункове значення одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.

Зарплата важливіша за стаж

За останніми показниками Пенсійного фонду , розмір середньої зарплатні в Україні становить

Щоб отримати суму пенсії треба перемножити ці три показники. Наприклад, щоб отримувати пенсію близько 14 тисяч гривень, потрібно, аби заробітна плата була втричі вищою за середню в Україні.

Водночас термін трудового стажу не вплине на показники, якщо людина, скажімо, працювала 30 років на мінімальну зарплатню. Внаслідок цього пенсія теж буде мінімальною.

Як швидко розрахувати пенсію

У наступному році зросте мінімальна пенсія , адже вона дорівнює прожитковому мінімуму, який, відповідно до держбюджету на 2024 рік, становитиме

На сайті пенсійного фонду є послуга "Пенсійний калькулятор", яка автоматично порахує орієнтовну пенсію відповідно до вказаних даних.

Для цього треба зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису. Тоді користувач отримає інформацію з Реєстру застрахованих осіб щодо його персональних даних (ПІБ, дата народження, стать) та даних його трудової діяльності.

При цьому користувач має можливість визначити умови розрахунку пенсії, а саме:

обрати алгоритм розрахунку – як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного заробітку (за потребою);

виконати розрахунок пенсії (кнопка "Зберегти та розрахувати").

У результаті розрахунку користувач побачить: