Що треба знати для розрахунку пенсії

Пенсія обчислюється шляхом множення кількох показників. Це — розмір середньої заробітної платні в Україні, коефіцієнт зарплати застрахованої особи та коефіцієнт трудового стажу.

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Показник середньої заробітної плати — це показник середнього заробітку , з якого сплачено страхові внески за три календарні роки , що передують року звернення за призначенням пенсії.



, з якого сплачено страхові внески , що передують року звернення за призначенням пенсії. Коефіцієнт зарплати застрахованої особи — сума відношень заробітної плати відповідного місяця до середньої заробітної плати по Україні. Місячний коефіцієнт заробітної плати визначається діленням розміру заробітної плати особи в поточному місяці на середню заробітну плату в Україні за цей же місяць.



до середньої по Україні. Місячний коефіцієнт заробітної плати визначається заробітної плати особи на середню заробітну плату в Україні за цей же місяць. Коефіцієнт страхового стажу — загальна кількість місяців трудового стажу, помножена на розрахункове значення одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.

Важливо! За останніми показниками Пенсійного фонду, розмір середньої зарплатні в Україні становить 16 012 гривень.

Зарплата важливіша за стаж

Щоб отримати суму пенсії треба перемножити ці три показники. Наприклад, щоб отримувати пенсію близько 14 тисяч гривень, потрібно, аби заробітна плата була втричі вищою за середню в Україні.

Водночас термін трудового стажу не вплине на показники, якщо людина, скажімо, працювала 30 років на мінімальну зарплатню. Внаслідок цього пенсія теж буде мінімальною.

До слова! У наступному році зросте мінімальна пенсія, адже вона дорівнює прожитковому мінімуму, який, відповідно до держбюджету на 2024 рік, становитиме 2 361 гривню.

Як швидко розрахувати пенсію

На сайті пенсійного фонду є послуга "Пенсійний калькулятор", яка автоматично порахує орієнтовну пенсію відповідно до вказаних даних.

Для цього треба зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису. Тоді користувач отримає інформацію з Реєстру застрахованих осіб щодо його персональних даних (ПІБ, дата народження, стать) та даних його трудової діяльності.

При цьому користувач має можливість визначити умови розрахунку пенсії, а саме:

обрати алгоритм розрахунку – як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку;

актуалізувати дані трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного заробітку (за потребою);

виконати розрахунок пенсії (кнопка "Зберегти та розрахувати").

У результаті розрахунку користувач побачить: