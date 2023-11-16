Що треба знати для розрахунку пенсії
Пенсія обчислюється шляхом множення кількох показників. Це — розмір середньої заробітної платні в Україні, коефіцієнт зарплати застрахованої особи та коефіцієнт трудового стажу.
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- Показник середньої заробітної плати — це показник середнього заробітку, з якого сплачено страхові внески за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії.
- Коефіцієнт зарплати застрахованої особи — сума відношень заробітної плати відповідного місяця до середньої заробітної плати по Україні. Місячний коефіцієнт заробітної плати визначається діленням розміру заробітної плати особи в поточному місяці на середню заробітну плату в Україні за цей же місяць.
- Коефіцієнт страхового стажу — загальна кількість місяців трудового стажу, помножена на розрахункове значення одного року страхового стажу і поділена на 12. Тобто роки стажу потрібно помножити на 0,01.
Зарплата важливіша за стаж
Щоб отримати суму пенсії треба перемножити ці три показники. Наприклад, щоб отримувати пенсію близько 14 тисяч гривень, потрібно, аби заробітна плата була втричі вищою за середню в Україні.
Водночас термін трудового стажу не вплине на показники, якщо людина, скажімо, працювала 30 років на мінімальну зарплатню. Внаслідок цього пенсія теж буде мінімальною.
Як швидко розрахувати пенсію
На сайті пенсійного фонду є послуга "Пенсійний калькулятор", яка автоматично порахує орієнтовну пенсію відповідно до вказаних даних.
Для цього треба зареєструватися на порталі ПФУ за допомогою електронного цифрового підпису. Тоді користувач отримає інформацію з Реєстру застрахованих осіб щодо його персональних даних (ПІБ, дата народження, стать) та даних його трудової діяльності.
При цьому користувач має можливість визначити умови розрахунку пенсії, а саме:
- обрати алгоритм розрахунку – як за введеними даними, так і з урахуванням стажу, який буде набуто на дату настання пенсійного віку;
- актуалізувати дані трудової діяльності – доповнити періоди трудової діяльності з визначенням заробітної плати та відредагувати суми щомісячного заробітку (за потребою);
- виконати розрахунок пенсії (кнопка "Зберегти та розрахувати").
У результаті розрахунку користувач побачить:
- розмір пенсії з урахуванням страхового стажу на дату розрахунку;
- протокол розрахунку.