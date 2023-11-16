Что нужно знать для расчета пенсии

Пенсия исчисляется путём умножения нескольких показателей. Это размер средней заработной платы в Украине, коэффициент зарплаты застрахованного лица и коэффициент трудового стажа.

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Показатель средней заработной платы – это показатель среднего заработка , с которого уплачены страховые взносы за три календарных года , предшествующие году обращения за назначением пенсии.



, с которого уплачены страховые взносы , предшествующие году обращения за назначением пенсии. Коэффициент зарплаты застрахованного лица – сумма отношений заработной платы соответствующего месяца до средней заработной платы по Украине. Месячный коэффициент заработной платы определяется делением размера заработной платы лица в текущем месяцы на среднюю заработную плату в Украине за этот месяц.



до средней по Украине. Месячный коэффициент заработной платы определяется заработной платы лица на среднюю заработную плату в Украине за этот месяц. Коэффициент страхового стажа - общая количество месяцев трудового стажа, умножена на расчетное значение одного года страхового стажа и поделена на 12. То есть годы стажа нужно умножить на 0,01.

Важно! По последним показателями Пенсионного фонда, размер средней зарплаты в Украине 16 012 гривен.

Зарплата важнее стажа

Чтобы получить сумму пенсии, нужно перемножить эти три показателя. Например, чтобы получать пенсию около 14 тысяч гривен, нужно, чтобы заработная плата была втрое выше средней в Украине.

В то же время, срок трудового стажа не повлияет на показатели, если человек, скажем, работал 30 лет на минимальную зарплату. В результате пенсия тоже будет минимальной.

К слову! В следующем году вырастет минимальная пенсия, ведь она равна прожиточному минимуму, который, согласно госбюджету на 2024 год, составит 2361 гривну.

Как быстро рассчитать пенсию

На сайте пенсионного фонда есть услуга Пенсионный калькулятор, которая автоматически сочтет ориентировочную пенсию в соответствии с указанными данными.

Для этого нужно зарегистрироваться на портале ПФУ с помощью электронной цифровой подписи. Тогда пользователь получит информацию из Реестра застрахованных лиц о его персональных данных (ФИО, дата рождения, пол) и данных его трудовой деятельности.

При этом пользователь имеет возможность определить условия расчета пенсии, а именно:

выбрать алгоритм расчета – как по введенным данным, так и с учетом стажа, который будет приобретен на дату наступления пенсионного возраста;

актуализировать данные трудовой деятельности – дополнить периоды трудовой деятельности с определением заработной платы и отредактировать суммы ежемесячного заработка (при необходимости);

выполнить расчет пенсии (кнопка "Сохранить и рассчитать").

В результате расчета пользователь увидит: