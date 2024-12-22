Скільки коштує оформити інвалідність зараз

Інвалідність надається особам через втрату здоров'я, що настала внаслідок хвороби чи травми. Інколи такий статус громадянин має з народження.

Який механізм оформлення інвалідності зараз

Для оформлення інвалідності непотрібно вносити кошти, необхідно лише підтвердити погіршений стан здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

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Спочатку особа має звернутися до закладу охорони здоров’я за місцем проживання. Це потрібно, аби сімейний лікар підтвердив діагноз та видав направлення на експертне обстеження в органах медико-соціальної експертизи МОЗ.

Далі оформлення відбувається так:

лікарсько-консультативна комісія проводить огляд особи;

якщо визначений діагноз підтверджується, комісія має надати направлення на медико-соціальну експертизу за формою № 088/о;

МСЕК проводить засідання у повному складі, відносно того чи буде надана особі інвалідність.

У МСЕК потрібно подати документи, які підтверджують стан здоров'я особи. Такими можуть бути результати досліджень, виписки зі стаціонарів тощо.

Нагадаємо! До 1 січня 2025 року МСЕК мають ліквідувати. Новий механізм оформлення інвалідності, імовірно, виглядатиме так.