Какой механизм оформления инвалидности сейчас

Для оформления инвалидности не нужно вносить средства, необходимо лишь подтвердить ухудшенное состояние здоровья, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дию.

Читайте также Даже несмотря на санкции: США разрешили Турции платить за газ через Газпромбанк

Сначала лицо должно обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства. Это нужно, чтобы семейный врач подтвердил диагноз и выдал направление на экспертное обследование в органах медико-социальной экспертизы Минздрава.

Далее оформление происходит так:

врачебно-консультативная комиссия проводит осмотр лица;

если определенный диагноз подтверждается, комиссия должна предоставить направление на медико-социальную экспертизу по форме № 088/о;

МСЭК проводит заседание в полном составе, относительно того будет ли предоставлена лицу инвалидность.

В МСЭК нужно подать документы, подтверждающие состояние здоровья. Такими могут быть результаты исследований, выписки из стационаров и тому подобное.

Напомним! До 1 января 2025 года МСЭК должны ликвидировать. Новый механизм оформления инвалидности, вероятно, будет выглядеть так.