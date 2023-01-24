Правила щодо житлових субсидій змінюються: вносити кошти тепер необхідно самим
Джерело:Суспільне
З 1 лютого 2023 року змінюються правила щодо надання житлових субсидій. А саме, з наступного місяця громадяни, які отримують допомогу, повинні будуть самостійно переказувати гроші за спожиті послуги комунальним підприємствам.
Тобто, відтепер субсидію не будуть зараховувати автоматично. Громадяни будуть отримувати кошти на рахунок і самостійно здійснювати оплату. Про це розповіла заступниця керівника головного управління Пенсійного фонду в області Світлана Антонюк.
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Як відбуватиметься оплата
Починаючи з лютого гроші житлової субсидії надходитимуть на рахунок отримувача або в Ощадбанк у разі його відсутності.
Скасовується можливість безготівкової оплати пільг за користування житлово-комунальними послугами. Якщо людина відкрила рахунок у банку, то ці гроші будуть нараховуватися туди. І це будуть гроші людини. Якщо людина не відкрила рахунок у банку або не подала інформацію про те, куди потрібно переказувати ці виплати, гроші надходитимуть в Ощадний банк. Потрібно буде підійти в Ощадбанк і отримати ці гроші, а після цього відкрити особистий рахунок у цьому або в іншому банку – для подальшої можливості перерахування грошей,
– розповідає Світлана Антонюк.
Після цього отримувач повинен самостійно зняти гроші та сплатити за користування житлово-комунальними послугами звичайним шляхом.
Людям, що отримують житлову субсидію та не мають підстав змінювати її розмір, не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду. А пенсіонери зможуть і далі отримувати субсидію через відділення Укрпошти у день виплати пенсії.
Що стосується людей непенсійного віку, то вони теж можуть отримувати житлову субсидію через відділення Укрпошти. Для цього їм потрібно туди звернутися,
– каже Світлана Антонюк.
Вона додала, що доставлення цих грошей додому, як було раніше, скасовується для всіх, окрім пенсіонерів.
Як оформити субсидію
- Право на житлову субсидію мають громадяни з невисоким доходом, який не дозволяє повною мірою оплачувати комунальні послуги.
- Для того, щоб зрозуміти розмір субсидії, на яку можна розраховувати, потрібно скористатися спеціальною формулою.
- Щоб оформити допомогу потрібно подати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про доходи й витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії.