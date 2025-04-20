Хто може претендувати на 23 тисячі гривень пенсії в Україні

У 2025 році пенсії в Україні нараховуються за наявного страхового стажу та заробітку. Щоб отримати 20 тисяч гривень, потрібно врахувати кілька ключових чинників.

Скільки потрібно заробляти для максимальної пенсії

Пенсійний фонд України обчислює розмір пенсії, виходячи з актуальних статистичних даних на момент виходу особи на пенсію, передає 24 Канал.

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Таким чином, щоб отримати максимальну пенсію в розмірі 23 610 гривень за різного стажу, необхідно мати таку щомісячну зарплату:

35 років стажу – 37 334,10 гривні.

20 років стажу – 65 334,67 гривні.

15 років стажу – 87 112,89 гривні.

Яка формула розрахунку пенсії у 2025 році

Таким чином, формула для розрахунку пенсії виглядає так: пенсія = середня зарплата за останні три роки × співвідношення власної зарплати до середньої × стаж у роках × 1%.

У 2025 році для розрахунку пенсії враховується середня заробітна плата в Україні за останні три роки, з якої сплачено страхові внески. Втім потрібно враховувати, що для розрахунку пенсії використовуються дані про заробітну плату, надані ПФУ, які можуть відрізнятися від даних Держстату.

Зверніть увагу! Цей показник становить у 2025 році 15 057,09 гривень.