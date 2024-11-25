Як отримати інформацію з трудової книжки онлайн
25 листопада 2024, 18:12Читать новость на русском
Отримати інформацію відносно набутого стажу можна і онлайн. Для цього потрібно отримати витяг з електронної трудової книжки.
Як сформувати витяг з трудової книжки
Отримати витяг можна буквально за декілька хвилин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.
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Нагадаємо! В Україні діють електронні трудові книжки з 10 червня 2021 року.
Інструкція як отримати витяг:
- зайти та авторизуватись на порталі електронних послуг ПФУ;
Зверніть увагу! Авторизуватись можна за допомогою банківської карти та електронного підпису;
- обрати розділ "Комунікації з ПФУ";
- обрати пункт "Запит на отримання електронних документів" і натиснути "Витяг з ЕТК";
- за потреби, необхідно ввести номер телефону;
- підтвердити обробку персональних даних;
- підтвердити насилання форми.
Після того як витяг буде сформовано, ви зможете завантажити документ в форматі PDF і ознайомитись з даними трудової книжки.
Зауважте! Перевірити статус вашого запиту можна у розділі "Мої звернення".