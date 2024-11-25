Як сформувати витяг з трудової книжки

Отримати витяг можна буквально за декілька хвилин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Нагадаємо! В Україні діють електронні трудові книжки з 10 червня 2021 року.

Інструкція як отримати витяг:

зайти та авторизуватись на порталі електронних послуг ПФУ;

Зверніть увагу! Авторизуватись можна за допомогою банківської карти та електронного підпису;

обрати розділ "Комунікації з ПФУ";

обрати пункт "Запит на отримання електронних документів" і натиснути "Витяг з ЕТК";

за потреби, необхідно ввести номер телефону;

підтвердити обробку персональних даних;

підтвердити насилання форми.

Після того як витяг буде сформовано, ви зможете завантажити документ в форматі PDF і ознайомитись з даними трудової книжки.

Зауважте! Перевірити статус вашого запиту можна у розділі "Мої звернення".