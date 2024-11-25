Как сформировать выписку из трудовой книжки
Получить выписку можно буквально за несколько минут, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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Напомним! В Украине действуют электронные трудовые книжки с 10 июня 2021 года.
Инструкция как получить выписку:
- зайти и авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ;
Обратите внимание! Авторизоваться можно с помощью банковской карты и электронной подписи;
- выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ";
- выбрать пункт "Запрос на получение электронных документов" и нажать "Выписка из ЕТК";
- при необходимости, необходимо ввести номер телефона;
- подтвердить обработку персональных данных;
- подтвердить отправку формы.
После того как выписка будет сформирована, вы сможете загрузить документ в формате PDF и ознакомиться с данными трудовой книжки.
Обратите внимание! Проверить статус вашего запроса можно в разделе "Мои обращения".