Как сформировать выписку из трудовой книжки

Получить выписку можно буквально за несколько минут, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также Санкции в отношении 30 кораблей: Великобритания ввела ограничения против теневого флота России

Напомним! В Украине действуют электронные трудовые книжки с 10 июня 2021 года.

Инструкция как получить выписку:

зайти и авторизоваться на портале электронных услуг ПФУ;

Обратите внимание! Авторизоваться можно с помощью банковской карты и электронной подписи;

выбрать раздел "Коммуникации с ПФУ";

выбрать пункт "Запрос на получение электронных документов" и нажать "Выписка из ЕТК";

при необходимости, необходимо ввести номер телефона;

подтвердить обработку персональных данных;

подтвердить отправку формы.

После того как выписка будет сформирована, вы сможете загрузить документ в формате PDF и ознакомиться с данными трудовой книжки.

Обратите внимание! Проверить статус вашего запроса можно в разделе "Мои обращения".