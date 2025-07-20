Більше грошей на комуналку: кому до субсидії додадуть ще 700 гривень

Українці можуть отримати субсидію та ще одну грошову допомогу на оплату комуналки. Хто має право на подвійну підтримку від держави, читайте далі.

Хто може отримати ще 700 гривень до субсидії?

У Дніпрі для вразливих родин передбачили додаткову фінансову допомогу на оплату комуналки. Йдеться про щомісячну виплату, яка надається понад державну субсидію, передає 24 Канал із посиланням на департамент соціальної політики.

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Додаткову фінансову допомогу можуть отримати родини, у складі яких є діти з інвалідністю, особи з інвалідністю I групи (зокрема з порушеннями зору, опорно-рухового апарату, психічними розладами або інвалідністю з дитинства), а також особи з інвалідністю II групи з дитинства.

Таким чином, розмір допомоги залежить від сезону:

у неопалювальний період по 500 гривень на місяць;

в опалювальний сезон по 700 гривень щомісяця на кожну людину з інвалідністю в родині.

Це реальна можливість зменшити фінансове навантаження на родини, яким і так непросто. Додаткову допомогу можна отримати без втрати субсидії, адже програми працюють паралельно.