Ці пенсіонери можуть отримувати майже 1000 гривень щомісячно: про кого йдеться
Пенсіонери можуть отримати спеціальні надбавки та доплати до пенсії. Зокрема, і спеціальну виплату через погіршений стан здоров'я.
Хто має право на таку надбавку
Пенсіонер з погіршеним станом здоров'я, який потребує стороннього догляду може отримати надбавку майже 1000 гривень у січні, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".
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Умовами для отримання такої надбавки є:
- особа сягнула віку 80 років;
- проживає на самоті;
- отримує пенсію за віком;
- потребує догляду від сторонніх осіб через погіршений стан здоров'я (зокрема, від соціальних працівників).
Зверніть увагу! Ця надбавка залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вона складає 40% від вказаного показника, тобто 40% від 2 361 гривні. Зараз ця надбавка – 944 гривні.
Які документи потрібні для оформлення цієї надбавки
Аби отримати вказану надбавку, особа має звернутись у ПФУ із спеціальною заявою та висновком лікарсько-консультативної комісії про погіршений стан здоров'я. Також особа має надати такі документи:
- паспорт;
- РНОКПП;
- виписка з ПФУ про те, що пенсіонер зараз, не отримує надбавки на догляд