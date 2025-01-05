Хто має право на таку надбавку

Пенсіонер з погіршеним станом здоров'я, який потребує стороннього догляду може отримати надбавку майже 1000 гривень у січні, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

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Умовами для отримання такої надбавки є:

особа сягнула віку 80 років;

проживає на самоті;

отримує пенсію за віком;

потребує догляду від сторонніх осіб через погіршений стан здоров'я (зокрема, від соціальних працівників).

Зверніть увагу! Ця надбавка залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Вона складає 40% від вказаного показника, тобто 40% від 2 361 гривні. Зараз ця надбавка – 944 гривні.

Які документи потрібні для оформлення цієї надбавки

Аби отримати вказану надбавку, особа має звернутись у ПФУ із спеціальною заявою та висновком лікарсько-консультативної комісії про погіршений стан здоров'я. Також особа має надати такі документи: