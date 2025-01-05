Кто имеет право на такую надбавку
Пенсионер с ухудшенным состоянием здоровья, который нуждается в постороннем уходе может получить надбавку почти 1000 гривен в январе, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц".
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Условиями для получения такой надбавки являются:
- лицо достигло возраста 80 лет;
- проживает в одиночестве;
- получает пенсию по возрасту;
- нуждается в уходе от посторонних лиц из-за ухудшенного состояния здоровья (в частности, от социальных работников).
Обратите внимание! Эта надбавка зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Она составляет 40% от указанного показателя, то есть 40% от 2 361 гривны. Сейчас эта надбавка – 944 гривны.
Какие документы нужны для оформления этой надбавки
Чтобы получить указанную надбавку, лицо должно обратиться в ПФУ со специальным заявлением и заключением врачебно-консультативной комиссии об ухудшенном состоянии здоровья. Также лицо должно предоставить следующие документы:
- паспорт;
- РНОКПП;
- выписка из ПФУ о том, что пенсионер сейчас, не получает надбавки на уход