До 15 мільйонів гривень: як родичам отримати допомогу після смерті військового

На жаль, від початку повномасштабного російського вторгнення з українського боку не обійшлося без втрат. Відтак родичі героїв отримали право на отримання допомоги внаслідок загибелі військового, що захищав країну. Ця сума виплачується одноразово у розмірі 15 мільйонів гривень.

Хто може отримати допомогу

Родини військових ЗСУ та інших підрозділів, а це Нацгвардія, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління розвідки МО, Держспецзв'язок, Державна прикордонна служба, Державна спеціальна служба транспорту та інші, можуть отримати одноразову допомогу від держави (ОГД) у разі загибелі захисника чи захисниці.

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Єдина відмінність у тому, що родичі героїв з інших підрозділів можуть звертатися по допомогу безпосередньо до цих формувань

За словами фахівців з юридичної фірми Юристи Василь Кісіль та Партнери право на отримання коштів мають члени сім'ї:

батьки;

один із подружжя який не одружився вдруге;

неповнолітні діти;

діти у віці 18−23 років, які навчаються на денному відділенні навчального закладу;

особи з інвалідністю;

особи, яким призначено пенсію в разі втрати годувальника за загиблого військовослужбовця.

Як оформити ОГД

Кошти рівними частинами розподіляють між усіма членами сім'ї загиблого військовослужбовця. Перша виплата складає 20% від призначеної суми, а залишок у 80% держава виплачує частинами щомісячно впродовж 40 наступних місяців.

Для цього родичі повинні звернутися до ДРАЦС та оформити свідоцтво про смерть захисника. Згодом потрібно отримати документи з військової частини:

витяг з наказу про виключення загиблого зі списку особового складу;

документи про причини та обставини загибелі військового;

витяг з наказу про виплату від 30 до 100 тисяч гривень або грошовий атестат із зазначенням інформації про виплату винагороди, передбаченої пунктом 1 постанови КМУ № 168;

витяг з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця.

У довідці про обставини загибелі має бути вказано, що смерть пов’язана із "виконанням обов’язків військової служби" чи із "захистом Батьківщини".

Після отримання цих документів необхідно звернутися до найближчого ТЦК і написати заяву про виплату одноразової грошової допомоги. Крім заяви потрібно додати такі документи:

оригінал заяви кожного повнолітнього члена сім'ї, що має право на отримання допомоги;

згоду про обробку персональних даних;оригінал витягу з наказу про виключення загиблого зі списків особового складу військової частини;

оригінал витягу з особової справи про склад сім'ї військовослужбовця;

копії сторінок паспортів отримувачів допомоги з пропискою, ідентифікаційних кодів отримувачів допомоги, документа, що свідчить про причини та обставини загибелі, свідоцтва про смерть загиблого, постанову ВЛК про встановлення причинного зв’язку смерті, довідка про відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України, видана відповідними органами МВС та інші документи щодо призначення та виплати ОГД (за наявності).

крім того, копія документів, що доводять родинні зв’язки або утримання: свідоцтва про народження загиблого (для виплати допомоги батькам), свідоцтва про шлюб (для виплати допомоги дружині), свідоцтва про народження дитини (для виплати дітям), рішення місцевої держадміністрації або суду про встановлення опіки або піклування над дитиною бійця (для опікунів) та рішення суду або нотаріального правочину, що підтверджує перебування на утриманні (для утриманців).

Можна звернутись до ТЦК і без повного пакета документів. Керівник ТЦК в будь-якому випадку має зареєструвати вашу заяву та зобов’язаний допомогти із витребуванням відсутніх документів,

– пояснюють юристи.

Рішення про виплату приймають державні органи, які керують відповідними військовими формуваннями. Втім протягом 30 днів родичам може прийти повідомлення у разі відмови.