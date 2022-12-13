Негода пошкодила майно: є шанс на компенсацію

Сильний вітер, налипання мокрого снігу та обледеніння вирують зараз по усіх областях України. У такий період майно українців може бути пошкоджене внаслідок негоди. Як діяти у таких випадках, читайте у тексті.

У зимовий період негода може спричинити ситуацію, коли особисте майно може бути пошкоджене. Як от повалення дерева на припарковані автівки через надмірний снігопад чи зледеніння.

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Алгоритм дій у разі пошкодження майна через негоду

У випадку, коли трапилася схожа ситуація, можна звернутися по компенсацію, повідомляє 24 канал. Для цього потрібно насамперед:

Зафіксувати пошкодження: сфотографувати автівку, чи інше майно, що постраждало, з різних ракурсів;

Викликати поліцію, щоб підтвердити час та місце пошкодження майна, скласти протокол;

Обов'язково подбати про свідків, які зможуть підтвердити наслідки;

Можна для більшої кількості доказів знайти відеозаписи з камер спостереження, які були поблизу інциденту;

Також потрібно встановити, хто є балансоутримувачем території, де трапилася ситуація;

Після цього розпочнеться процес судів та експертиз.

що весь процес буде тривалим і не завжди закінчуватиметься виплатою компенсації. Суд встановлюватиме, яка саме організація (ЖЕК, ОСББ, банк, магазин тощо) відповідатиме за нанесені пошкодження. До прикладу, якщо дерево пошкодило автівку, то експертиза повинна виявити чи було воно аварійним.

Крім того, падіння дерева на автівку може бути не тільки через негоду, але й банально службовою недбалістю.

Проблеми через погоду впливають на ситуацію зі світлом

В Укренерго розповіли, що станом на 13 грудня в енергосистемі України залишається значний дефіцит електроенергії.

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На додаток, погіршення погодних умов по всій території країни (сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів) негативно впливає на стан високовольтних та розподільчих мереж та суттєво ускладнює роботу ремонтних бригад.

До прикладу, в Одеській області все ще без світла залишаються 300 тисяч абонентів.