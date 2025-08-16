Деяким українцям нададуть додаткову фінансову допомогу для оплати житлово-комунальних послуг. У Мінсоцполітики уточнили, хто зможе розраховувати на такі виплати.

Хто буде отримувати компенсацію за світло?

Отримувачі житлових субсидій і пільг, які мешкають у зонах активних або можливих бойових дій, з жовтня почнуть отримувати додаткову фінансову підтримку для оплати електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Допомогу нараховуватимуть автоматично на підставі даних Пенсійного фонду України. Подавати додаткові заяви не потрібно.

Право на неї матимуть:

отримувачі житлових субсидій;

особи з пільгами на оплату комунальних послуг;

ті, хто фактично проживає у районах активних або можливих бойових дій.