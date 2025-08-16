Укр Рус
Держава компенсує частину витрат на світло: хто отримає виплати
16 серпня, 11:44
Держава компенсує частину витрат на світло: хто отримає виплати

Катерина Добровольська
Основні тези
  • Отримувачі житлових субсидій та пільг у зонах активних або можливих бойових дій отримають додаткову фінансову підтримку на оплату електроенергії.
  • Сума допомоги визначається окремо для кожного члена сім'ї і дорівнює вартості 100 кіловат-годин електроенергії, з обмеженням в 300 кіловат-годин на всю сім'ю.

Деяким українцям нададуть додаткову фінансову допомогу для оплати житлово-комунальних послуг. У Мінсоцполітики уточнили, хто зможе розраховувати на такі виплати.

Хто буде отримувати компенсацію за світло?

Отримувачі житлових субсидій і пільг, які мешкають у зонах активних або можливих бойових дій, з жовтня почнуть отримувати додаткову фінансову підтримку для оплати електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

Допомогу нараховуватимуть автоматично на підставі даних Пенсійного фонду України. Подавати додаткові заяви не потрібно. 

Право на неї матимуть:

  • отримувачі житлових субсидій;
  • особи з пільгами на оплату комунальних послуг;
  • ті, хто фактично проживає у районах активних або можливих бойових дій.

Яка буде сума допомоги на оплату світла

Сума допомоги на оплату світла визначатиметься окремо для кожного члена сім’ї та дорівнюватиме вартості 100 кіловат-годин електроенергії. Загальна допомога на всю сімʼю не може перевищувати 300 кіловат-годин електроенергії.