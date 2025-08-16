Хто буде отримувати компенсацію за світло?
Отримувачі житлових субсидій і пільг, які мешкають у зонах активних або можливих бойових дій, з жовтня почнуть отримувати додаткову фінансову підтримку для оплати електроенергії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
Допомогу нараховуватимуть автоматично на підставі даних Пенсійного фонду України. Подавати додаткові заяви не потрібно.
Право на неї матимуть:
- отримувачі житлових субсидій;
- особи з пільгами на оплату комунальних послуг;
- ті, хто фактично проживає у районах активних або можливих бойових дій.
Яка буде сума допомоги на оплату світла
Сума допомоги на оплату світла визначатиметься окремо для кожного члена сім’ї та дорівнюватиме вартості 100 кіловат-годин електроенергії. Загальна допомога на всю сімʼю не може перевищувати 300 кіловат-годин електроенергії.