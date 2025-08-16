Кто будет получать компенсацию за свет?
Получатели жилищных субсидий и льгот, которые проживают в зонах активных или возможных боевых действий, с октября начнут получать дополнительную финансовую поддержку для оплаты электроэнергии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство социальной политики.
Помощь будут начислять автоматически на основании данных Пенсионного фонда Украины. Подавать дополнительные заявления не нужно.
Право на нее будут иметь:
- получатели жилищных субсидий;
- лица с льготами на оплату коммунальных услуг;
- те, кто фактически проживает в районах активных или возможных боевых действий.
Какая будет сумма помощи на оплату света
Сумма помощи на оплату света будет определяться отдельно для каждого члена семьи и будет равна стоимости 100 киловатт-часов электроэнергии. Общая помощь на всю семью не может превышать 300 киловатт-часов электроэнергии.