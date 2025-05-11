Недоотримана пенсія після смерті: як оформити виплату

Після смерті пенсіонера родичі або спадкоємці можуть отримати недоотриману пенсію, якщо вона не була виплачена за життя. Як її отримати, читайте далі.

Хто має право на пенсію, яку не встиг отримати померлий

Недоотриману пенсію можуть отримати родичі померлого пенсіонера, якщо на момент його смерті вони мешкали з ним разом, передає 24 Канал з посиланням на Дію.

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Для отримання невиплаченої пенсії слід подати заяву до Пенсійного фонду України особисто або через онлайн-сервіси. До заяви слід додати такі документи:

свідоцтво про смерть пенсіонера;

паспорт або інший документ, що засвідчує особу заявника;

документи, які підтверджують родинні стосунки з померлим;

банківські реквізити для зарахування коштів.

Також потрібно надати довідку про спільне проживання з пенсіонером на день його смерті. У випадку, якщо померлий утримував непрацездатних членів родини, необхідно додатково підтвердити цей факт документально.