Чи можна отримати пенсію на тимчасово окупованих територіях і як це зробити

Пенсіонери, які залишилися на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, продовжують отримувати пенсію на свій поточний рахунок. Втім, тепер отримати пенсію через Укрпошту неможливо, тож спосіб отримання змінився.

Чи виплачуються пенсії на ТОТ

Згідно з інформацією від громадської організації "Донбас SOS", після початку повномасштабного вторгнення урядом було прийнято постанову, в якій були врегульовані особливості виплати та доставки пенсій і грошової допомоги на період введення воєнного стану.

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Це дозволило вирішити питання щодо того, як отримати пенсію тим, хто залишився на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року.

Пенсії в Україні можуть бути виплачені на поточні рахунки в банках або через національного оператора поштового зв'язку – Укрпошту.

Як нараховуються пенсії на окупованих територіях

Для пенсіонерів, які отримували виплати на картку, нічого не змінилося. Гроші продовжують зараховуватися на картки, і головне – є можливість їх виведення або переказ на інший рахунок.

Укрпошта втратила технічну здатність доставляти пенсії на окуповані території. Тому було розглянуто варіант, що Пенсійний фонд перераховуватиме пенсії на поточні рахунки, відкриті в банку за зверненням до органів ПФУ без потреби отримання заяв від одержувачів про відкриття рахунку.

Отже, пенсіонерам, що залишились на окупованих територіях після 24 лютого 2022 року, було автоматично відкрито рахунки в "Ощадбанку", на які продовжували зараховуватися пенсії.

Як процес відбувається насправді

На практиці справи йдуть по-іншому. Щоб отримати кошти, особа повинна особисто звернутися до банку та укласти договір на відкриття банківського рахунка.

Якщо пенсіонер бажає отримувати виплати на інший рахунок, йому доведеться звернутися до органу Пенсійного фонду та подати письмове звернення з вказівкою реквізитів іншого рахунку. Однак на окупованих територіях такі звернення можливі лише онлайн через електронний портал ПФУ.

Проте на практиці спостерігається інша картина. Пенсіонери, що залишилися на окупованих територіях, не мають можливості виїхати через складну безпекову ситуацію та відсутність пунктів пропуску. Багато з них не мали інформації про автоматично відкриті рахунки за ініціативою Пенсійного фонду та не зверталися до банку для укладення договору.

Важливо зауважити, що якщо пенсіонер не звернувся до Пенсійного фонду чи банку протягом 6 місяців, зараховані на рахунки кошти будуть повернуті ПФУ.

Як відновити виплати

На початку серпня 2023 року були внесені зміни, що передбачають способи відновлення пенсійних виплат для таких пенсіонерів. Ось послідовність дій: