Хто отримає по 50 тисяч гривень на дитину від держави

В Україні запроваджують нову чималу одноразову виплату на дитину. Допомогу зможуть отримати певні категорії сімей, якщо відповідають певним критеріям.

Кому виплатять 50 тисяч гривень на дитину

Нова виплата передбачена для тих дітей, які пережили депортацію, примусове переміщення або проживав на окупованих територіях і тепер повертаються до вільних районів України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінсоцполітики.

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Ця одноразова допомога в розмірі 50 000 гривень покликана підтримати дітей у складний період адаптації та повернення до нормального життя. При цьому, кожній дитині розроблять індивідуальний план допомоги.

Що ввійде до допомоги дітям-переселенцям

Як повідомляється, до послуг, які зможе отримати дитина, входять:

соціальні сервіси,

медична підтримка,

психологічна допомога,

реабілітаційні програми,

юридична підтримка.

Важливо! Отримання такої виплати на дитину не впливає на субсидії чи інші соціальні виплати. Також ці кошти не враховуються при нарахуванні іншої державної допомоги.