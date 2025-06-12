Хто з родичів УБД має право на пільги

Люди, які проживають разом, пов’язані спільним побутом та мають взаємні права та обов’язки з УБД мають право на отримання пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Пільги можуть отримати такі родичі УБД:

непрацездатні батьки;

дружина (чоловік);

спільні неповнолітні діти;

повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

люди, які перебувають під опікою чи піклуванням УБД.

Які пільги доступні дружині та дітям УБД

Для членів родини УБД передбачені комунальні пільги, а також пільги на оздоровлення дітей.

Для дружин:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%;

75% знижка на паливо для оселі, що немає централізованого опалення. Знижка розраховується на 21 квадратний метр опалювальної площі на особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

Для дітей:

безкоштовне оздоровлення та відпочинок;

першочергові місця у дитячих оздоровчих таборах;

право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;

безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках, за умови навчання на денній формі;

першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах за місцем проживання;

соціальна стипендія для дітей-студентів за умови відсутності заборгованості.

Важливо! Щоб отримати пільги членам родин військовослужбовців необхідно подати заяву до ПФУ, а також у довідці вказати відомості про склад сім’ї – непрацездатних батьків, неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю тощо.