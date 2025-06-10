Як отримати пакунок малюка
Щоб отримати цей пакунок, потрібно подати спеціальну заяву, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дія.
Читайте також Державна 1000 по-американськи: за що Трамп планує роздавати американцям гроші
Також, за потребою, необхідно додати такі документи:
- за необхідністю – копія свідоцтва про народження дитини;
- якщо є, то довідка про статус ВПО;
- якщо народження дитини відбувалося за межами медичного закладу, відповідна довідка.
Хто має право на отримання такої допомоги:
- мати;
- батько;
- опікуни;
- прийомні батьки;
- батьки-вихователі тощо.
Зверніть увагу! Заява на пакунок малюка має подаватися не пізніше як через 30 календарних днів з моменту народження малюка.
У разі народження дитини за межами України натуральна допомога "пакунок малюка" видається на підставі заяви та копії свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України,
– йдеться у повідомленні Дії.
Якщо цього документа немає, підійде копія посвідчення про народження дитини, яку видав компетентний орган країни перебування. Водночас він має відповідати таким вимогам;
- бути засвідченим нотаріально;
- перекладеним на українську мову.
Також подати заявку на отримання пакунка малюка можна онлайн – через портал Дія.
Важливо! Замість пакунка малюка можна обрати грошову допомогу. Станом на 1 квітня 2025, її розмір становить 7 689 гривень.