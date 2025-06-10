Как получить пакет малыша

Чтобы получить этот пакет, нужно подать специальное заявление, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дия.

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Также в некоторых случаях необходимо приложить следующие документы:

при необходимости – копия свидетельства о рождении ребенка;

если есть, то справка о статусе ВПЛ;

если рождение ребенка происходило за пределами медицинского учреждения, соответствующая справка.

Кто имеет право на получение такой помощи:

мать;

отец;

опекуны;

приемные родители;

родители-воспитатели и тому подобное.

Обратите внимание! Заявление на пакет малыша должно подаваться не позднее чем через 30 календарных дней с момента рождения малыша.

В случае рождения ребенка за пределами Украины натуральная помощь "пакет малыша" выдается на основании заявления и копии свидетельства о рождении ребенка, выданного органами государственной регистрации актов гражданского состояния Украины,

– говорится в сообщении Дии.

Если этого документа нет, подойдет копия удостоверения о рождении ребенка, которую выдал компетентный орган страны пребывания. В то же время он должен соответствовать следующим требованиям;

быть заверенным нотариально;

переведенным на украинский язык.

Также подать заявку на получение пакета малыша можно онлайн – через портал Дия.

Важно! Вместо пакета малыша можно выбрать денежную помощь. По состоянию на 1 апреля 2025, ее размер составляет 7 689 гривен.