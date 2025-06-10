Кому Трамп планирует раздавать 1000 долларов

Идея Трампа заключается в том, что с января 2025 года по январь 2029 года для каждого новорожденного будет открыт специальный счет, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Читайте также До 30 долларов за баррель: Киев призывает G7 "ударить по болевой точке" России

Обратите внимание! Первоначальный взнос на этом счете будет – 1000 долларов.

Дональд Трамп Президент Соединенных Штатов Америки Это просемейная инициатива, которая поможет миллионам американцев использовать силу нашей экономики, чтобы поднять следующее поколение. Они действительно получат большой скачок в жизни, особенно если нам немного повезет с некоторыми цифрами и экономикой.

Эти средства разместят в особом фонде. Его управлением будет заниматься законный опекун малыша.

Заметьте! Чтобы государственная 1000 не обесценилась, она будет привязана к фондовому рынку.

При каких условиях будет предоставляться эта государственная помощь

Счета будут открываться исключительно для лиц, являющихся гражданами США. Также одному из родителей необходимо предоставить номер социального страхования с разрешением на работу.

Этот счет можно будет пополнять и частным лицам, максимум – на 5 000 долларов в год. Ребенок получит доступ к средствам после совершеннолетия. \

На что можно потратить эти деньги:

оплата образования;

первый взнос за жилье;

открытие малого бизнеса.

Важно! Если ребенок решит потратить средства на другие нужды, налогообложение будет происходить по более высокой ставке.