Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также США, Китай и Россия хотят разделить мир на "сферы влияния": что это значит для Украины и Европы

На граждан каких стран Трамп наложил ограничения

По данным издания, Трамп объявил о запрете на въезд в США для граждан 12 стран. В перечень попали: Афганистан, Мьянма (Бирма), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен.

Причиной таких ограничений назвали ссылку "на риски для безопасности".

Также накладываются частичные ограничения на граждан еще семи стран: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

В издании отмечают, что запрет предусматривает исключения для законных постоянных резидентов, владельцев действующих виз, определенных категорий виз и лиц, чей въезд отвечает интересам государства.

По словам представителя Белого дома, окончательное решение о подписании указа Трамп принял после недавнего антисемитского нападения в штате Колорадо. Хотя этот вопрос уже рассматривался ранее, именно события выходного дня стали толчком к принятию решения.