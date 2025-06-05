Повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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На громадян яких країн Трамп наклав обмеження

За даними видання, Трамп оголосив про заборону на в’їзд до США для громадян 12 країн. До переліку потрапили: Афганістан, М’янма (Бірма), Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен.

Причиною таких обмежень назвали посиланням "на ризики для безпеки".

Також накладаються часткові обмеження на громадян ще семи країн: Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

У виданні зазначають, що заборона передбачає винятки для законних постійних резидентів, власників діючих віз, певних категорій віз та осіб, чий в’їзд відповідає інтересам держави.

За словами представника Білого дому, остаточне рішення про підписання указу Трамп ухвалив після нещодавнього антисемітського нападу в штаті Колорадо. Хоча це питання вже розглядалося раніше, саме події вихідного дня стали поштовхом до прийняття рішення.