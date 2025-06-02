Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC. Мужчина напал на участников марша в поддержку израильских заложников.

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Что известно о нападении на митингующих в Колорадо

В городе Боулдер проходила акция для чествования памяти израильских заложников в Газе. В какой-то момент на людей, которые шли на митинг, с криком "Free Palestine" (Свободу Палестине – 24 Канал) напал мужчина. Он бросил в людей самодельное взрывное устройство.

На происшествие отреагировала полиция. Правоохранители отметили, что "людей поджигали". Мужчина, имя которого удалось установить, использовал бутылку с зажигательной смесью. Огонь ранил по меньшей мере шесть человек. Большинство из пострадавших получили легкие травмы. Но известно, что один человек после нападения находится в критическом состоянии.

Мужчина бросил взрывное устройство в толпу в Боулдер: смотрите видео

Свидетели зафиксировали нападение на активистов и вызвали копов. Начальник местной полиции Стивен Редферн сообщил, что вероятного нападающего сразу же задержали. Мужчину взяли под стражу. Им оказался 45-летний Мохамед Сабри Солиман. Правоохранители предъявили ему обвинение в терроризме, дело передали в ФБР.

Установлено, что Сабри Солиман бросал "коктейли Молотова" и другие устройства, чтобы нанести вред людям.

Нападение в Боулдере попало на видео: кадры инцидента

Директор ФБР Кэш Патель признал, что мужчина целенаправленно хотел совершить террористическое нападение и отметил, что его "тщательно" расследуют. Однако полиция пока не делает выводов относительно намерений нападающего.

Генеральный прокурор Колорадо Фил Вайзер заявил, что Мохамед Сабри Солиман мог так действовать из-за "ненависти". Эта группа людей еженедельно собиралась, чтобы призвать к освобождению остальных заложников группировки ХАМАС.

Люди могут иметь разные взгляды на мировые события и конфликт между Израилем и ХАМАС, но насилие никогда не является ответом на решение разногласий,

– заявил он.

Президенту Дональду Трампу уже рассказали о жестоком нападении на людей в Боулдере.

Напомним, ранее в Вашингтоне, вероятно, на антисемитистской почве убили двух работников израильского посольства. Полиции удалось задержать подозреваемого и посадили его под стражу.