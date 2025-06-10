Кому Трамп планує роздавати 1000 доларів

Ідея Трампа полягає в тому, що з січня 2025 року по січень 2029 року для кожного новонародженого буде відкрито спеціальний рахунок, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Зверніть увагу! Початковий внесок на цьому рахунку буде – 1000 доларів.

Дональд Трамп Президент Сполучених Штатів Америки Це просімейна ініціатива, яка допоможе мільйонам американців використовувати силу нашої економіки, щоб підняти наступне покоління. Вони справді отримають великий стрибок у житті, особливо якщо нам трохи пощастить із деякими цифрами та економікою.

Ці кошти розмістять в особливому фонді. Його керуванням займатиметься законний опікун малюка.

Зауважте! Аби державна 1000 не знецінилась, вона буде прив'язана до фондового ринку.

За яких умов надаватиметься ця державна допомога

Рахунки будуть відкриватися виключно для осіб, що є громадянами США. Також одному з батьків необхідно надати номер соціального страхування з дозволом на роботу.

Цей рахунок можна буде поповнювати і приватним особам, максимум – на 5 000 доларів у рік. Дитина отримає доступ до коштів після повноліття.

На що можна витратити ці гроші:

оплата освіти;

перший внесок за житло;

відкриття малого бізнесу.

Важливо! Якщо дитина вирішить витратити кошти на інші потреби, оподаткування відбуватиметься за вищою ставкою.