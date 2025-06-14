Кому выплатят 50 тысяч гривен на ребенка

Новая выплата предусмотрена для тех детей, которые пережили депортацию, принудительное перемещение или проживал на оккупированных территориях и теперь возвращаются в свободные районы Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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Эта единовременная помощь в размере 50 000 гривен призвана поддержать детей в сложный период адаптации и возвращения к нормальной жизни. При этом, каждому ребенку разработают индивидуальный план помощи.

Что войдет в помощь детям-переселенцам

Как сообщается, к услугам, которые сможет получить ребенок, входят:

  • социальные сервисы,
  • медицинская поддержка,
  • психологическая помощь,
  • реабилитационные программы,
  • юридическая поддержка.

Важно! Получение такой выплаты на ребенка не влияет на субсидии или другие социальные выплаты. Также эти средства не учитываются при начислении другой государственной помощи.