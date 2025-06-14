Кому виплатять 50 тисяч гривень на дитину

Нова виплата передбачена для тих дітей, які пережили депортацію, примусове переміщення або проживав на окупованих територіях і тепер повертаються до вільних районів України, повідомляє 24 Канал із посиланням на Мінсоцполітики.

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Ця одноразова допомога в розмірі 50 000 гривень покликана підтримати дітей у складний період адаптації та повернення до нормального життя. При цьому, кожній дитині розроблять індивідуальний план допомоги.

Що ввійде до допомоги дітям-переселенцям

Як повідомляється, до послуг, які зможе отримати дитина, входять:

  • соціальні сервіси,
  • медична підтримка,
  • психологічна допомога,
  • реабілітаційні програми,
  • юридична підтримка.

Важливо! Отримання такої виплати на дитину не впливає на субсидії чи інші соціальні виплати. Також ці кошти не враховуються при нарахуванні іншої державної допомоги.