Отримання статусу УБД: скільки днів потрібно провести у зоні бойових дій

Статус учасника бойових дій дуже допомагає військовослужбовцям. Він надає чимало пільг та знижок їм та їхнім родинам.

Який стаж бойових завдань потрібен для статусу УБД?

Однак наразі терміну служби для отримання статусу не визначено, пише 24 канал з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів "Про надання статусу УБД".

Наприклад, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну людина мала відслужити щонайменше 30 днів. Тоді вона могла отримати статус учасника бойових дій.

Водночас у юридичній компанії CHERNIKOV & PARTNERS розповіли, що надання статусу УБД залежить від періоду участі. Якщо особа брала участь у бойових діях під час повномасштабного вторгнення (з 24 лютого 2022 року), то для отримання статусу учасника бойових дій їй достатньо навіть одного дня безпосередньої участі.

Якщо ж мова йде про період АТО/ООС, то закон вимагає не менше ніж 30 календарних днів участі у бойових діях або перебування в районах проведення операції,

– йдеться у матеріалі.

У 2025 році законодавство України не встановлює якоїсь чіткої мінімальної тривалості перебування в зоні бойових дій у випадку участі під час повномасштабного вторгнення. Головне – це факт безпосередньої участі у бойових діях та наявність відповідних документів, що підтвердять право на отримання статусу.

Зверніть увагу! Зокрема для оформлення відповідного статусу українцю чи українці знадобиться Довідка про безпосередню участь у бойових діях.

Що ще слід знати учасникам бойових дій?