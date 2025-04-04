Яка має бути зарплата, щоб при 30 роках стажу пенсія не була менш як 10 тисяч

Розмір пенсії визначається з урахуванням сукупності факторів. Йдеться, зокрема, про кількість стажу, яку встигла набути особа та її зарплату.

Яка зарплата має бути для пенсії 10 тисяч

Щоб розрахунок було провести простіше, скористаємось пенсійним калькулятором, повідомляє 24 Канал.

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Ми розглянемо ситуацію, де особа встигла набути 30 років страхового стажу. У 2025 році вона зможе вийти на пенсію у 63 або 65 років. Річ у тім, що, аби піти на заслужений відпочинок у 60 років, набутого стажу недостатньо.

Цьогоріч, аби вийти на пенсію потрібно мати:

для тих хто хоче вийти на пенсію у 60 років – щонайменше 32 роки страхового стажу;

– щонайменше 32 роки страхового стажу; у 63 роки – 22 роки страхового стажу;

– 22 роки страхового стажу; у 65 років – 15 років страхового стажу.

Якщо особа набула 30 років стажу і хоче отримувати пенсію не менш як 10 тисяч гривень, її зарплата має бути щонайменше 25,8 тисячі – гривень.



Яка зарплата має бути, щоб пенсія була щонайменше 10 тисяч гривень при виході на пенсію у 63 роки / Скриншот Пенсійний калькулятор

У 65 років за таких обставин вийти на пенсію і отримувати вказану виплату простіше. Достатньо буде і зарплати – 23,4 тисячі гривень.



Розмір зарплати для пенсії 10 тисяч гривень при виході на пенсію у 65 / Скриншот Пенсійний калькулятор

Нагадаємо! Мінімальні вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатимуть щорічно до 2028 року.