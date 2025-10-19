Пенсія в Україні визначається не тільки віком виходу на відпочинок й кількістю страхового стажу. До того ж, важливе значення має також розмір офіційної заробітної плати.

Як отримувати пенсію розміром 11 тисяч гривень?

Щоб отримувати пенсію на рівні 11 000 гривень, важливі два фактори: тривалий страховий стаж і висока офіційна зарплата. Чим більше обидва показники, тим вищою буде виплата., повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Адже розмір пенсії прямо залежить від офіційного доходу, з якого сплачуються страхові внески. Щоб дістати 11 000 гривень, потрібна висока "біла" зарплата протягом багатьох років.

Зокрема, для отримання пенсії такого розміру у 2025 році потрібно, щоб середня зарплата за місяць була не менше 31 400 гривень.

Скільки стажу потрібно для пенсії?

Як зазначили у Мінсоцполітики, у 2026 році мінімальні вимоги до страхового стажу будуть наступними:

60 років потрібно буде щонайменше 33 роки;

63 роки вже 22 роки;

65 років лише 15 років.

Вимоги зростатимуть до 2028 року: щороку мінімальний стаж для пенсії у 60 років збільшується на 1 рік (до 35 років), а для 63 років – до 25 років.

Важливо! Якщо стажу не вистачає, його можна добровільно докупити. У 2025 році місяць стажу коштує 1 760 гривень(22% від мінімальної зарплати 8 000 гривень).

