Як отримувати пенсію розміром 11 тисяч гривень?

Щоб отримувати пенсію на рівні 11 000 гривень, важливі два фактори: тривалий страховий стаж і висока офіційна зарплата. Чим більше обидва показники, тим вищою буде виплата., повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Адже розмір пенсії прямо залежить від офіційного доходу, з якого сплачуються страхові внески. Щоб дістати 11 000 гривень, потрібна висока "біла" зарплата протягом багатьох років.

Зокрема, для отримання пенсії такого розміру у 2025 році потрібно, щоб середня зарплата за місяць була не менше 31 400 гривень.

Скільки стажу потрібно для пенсії?

Як зазначили у Мінсоцполітики, у 2026 році мінімальні вимоги до страхового стажу будуть наступними:

60 років потрібно буде щонайменше 33 роки;

63 роки вже 22 роки;

65 років лише 15 років.

Вимоги зростатимуть до 2028 року: щороку мінімальний стаж для пенсії у 60 років збільшується на 1 рік (до 35 років), а для 63 років – до 25 років.

Важливо! Якщо стажу не вистачає, його можна добровільно докупити. У 2025 році місяць стажу коштує 1 760 гривень(22% від мінімальної зарплати 8 000 гривень).

Що ще потрібно знати про вихід на пенсію в Україні: коротко про головне