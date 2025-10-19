Как получать пенсию размером 11 тысяч гривен?
Чтобы получать пенсию на уровне 11 000 гривен, важны два фактора: длительный страховой стаж и высокая официальная зарплата. Чем больше оба показателя, тем выше будет выплата., сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Ведь размер пенсии напрямую зависит от официального дохода, с которого уплачиваются страховые взносы. Чтобы получить 11 000 гривен, нужна высокая "белая" зарплата в течение многих лет.
В частности, для получения пенсии такого размера в 2025 году нужно, чтобы средняя зарплата за месяц была не менее 31 400 гривен.
Сколько стажа нужно для пенсии?
Как отметили в Минсоцполитики, в 2026 году минимальные требования к страховому стажу будут следующими:
- 60 лет нужно будет минимум 33 года;
- 63 года уже 22 года;
- 65 лет только 15 лет.
Требования будут расти до 2028 года: ежегодно минимальный стаж для пенсии в 60 лет увеличивается на 1 год (до 35 лет), а для 63 лет – до 25 лет.
Важно! Если стажа не хватает, его можно добровольно докупить. В 2025 году месяц стажа стоит 1 760 гривен(22% от минимальной зарплаты 8 000 гривен).
Что еще нужно знать о выходе на пенсию в Украине: коротко о главном
В 2025 году украинки имеют право на пенсию в 60 лет, если их страховой стаж составляет не менее 32 лет.
Матери, которые воспитали пять и более детей или ребенка с инвалидностью, могут оформить пенсию уже в 50 лет, при условии наличия не менее 15 лет страхового стажа.