Пенсия в Украине определяется не только возрастом выхода на отдых и количеством страхового стажа. К тому же, важное значение имеет также размер официальной заработной платы.

Как получать пенсию размером 11 тысяч гривен?

Чтобы получать пенсию на уровне 11 000 гривен, важны два фактора: длительный страховой стаж и высокая официальная зарплата. Чем больше оба показателя, тем выше будет выплата., сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Ведь размер пенсии напрямую зависит от официального дохода, с которого уплачиваются страховые взносы. Чтобы получить 11 000 гривен, нужна высокая "белая" зарплата в течение многих лет.

В частности, для получения пенсии такого размера в 2025 году нужно, чтобы средняя зарплата за месяц была не менее 31 400 гривен.

Сколько стажа нужно для пенсии?

Как отметили в Минсоцполитики, в 2026 году минимальные требования к страховому стажу будут следующими:

60 лет нужно будет минимум 33 года;

63 года уже 22 года;

65 лет только 15 лет.

Требования будут расти до 2028 года: ежегодно минимальный стаж для пенсии в 60 лет увеличивается на 1 год (до 35 лет), а для 63 лет – до 25 лет.

Важно! Если стажа не хватает, его можно добровольно докупить. В 2025 году месяц стажа стоит 1 760 гривен(22% от минимальной зарплаты 8 000 гривен).

Что еще нужно знать о выходе на пенсию в Украине: коротко о главном