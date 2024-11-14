Як пенсіонер може збільшити свої пенсійні виплати на 1000 гривень у грудні

Українські пенсіонери мають змогу збільшити свої пенсійні виплати. Для цього їм потрібно оформити спеціальну надбавку.

Яку надбавку можуть отримати пенсіонери

Українці можуть отримати надбавку до пенсії через погіршений стан здоров'я, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

Читайте також Німеччина заборонила танкерам з російським газом входити в свої порти

Зверніть увагу! Ця надбавка розраховується як 40% від прожиткового мінімуму особам, які втратили працездатність. Відповідно, станом на зараз, це значення – 944 гривні.

На таку надбавку мають право пенсіонери, що відповідають таким критеріям:

мешкають на самоті;

потребують догляду від сторонніх осіб, зокрема соцпрацівників;

сягнули віку 80 років;

отримують пенсію за віком.

Як отримати таку надбавку

Аби отримати таку надбавку, пенсіонер має особисто звернутись у ПФУ та подати такі документи: