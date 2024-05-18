Яку суму благодійної пенсії може отримати пенсіонер

Крім державних пенсійних виплат пенсіонери можуть отримати додаткові виплати у вигляді пожертв від фізичних і юридичних осіб. Такі внески називають благодійною пенсією.

Кому передбачена благодійна пенсія та який її розмір

Пенсіонери у вигляді пожертв від фізичних чи юридичних осіб можуть отримувати благодійну пенсію. Благодійний внесок зараховується до виплатних документів протягом місяця з дня його отримання.

Читайте також Як відбувається перерахунок пенсії для військового пенсіонера з цивільним стажем

Кошти, які були надіслані від благодійника, не надходять одразу на рахунок пенсіонеру.

Водночас сума, яку може отримати людина похилого віку, становить усього 70% від пожертви. Решту 30% розподіляють між іншими пенсіонерами.

Якщо сума пожертви становить 5000 гривень, то пенсіонер отримує з них усього 3500 гривень до основної пенсії. Це відбувається відповідно до графіка виплат пенсії.

Кому можна вийти на пенсію раніше

Це можна зробити в таких випадках: